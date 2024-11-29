TCMB Başkanı Karahan: Türk lirası varlıklara ilgi ve güven artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Dezenflasyon sürecinin devam etmesinin, Türk lirası varlıklara olan ilgiyi ve güveni artırdığına" dedi.

Karahan, TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2024'ün ön sözünde yer alan değerlendirmesinde, raporun son sayısıyla birlikte son gelişmeleri özetleyerek kamuoyu ile paylaştı.

Finansal İstikrar Raporu’nun önceki sayısından bu yana, finansal koşullardaki sıkılığın korunduğunu belirten Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Finansal koşullardaki sıkılığın, iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken cari dengedeki iyileşmenin belirginleştiğini aktardı.

"KREDİ BÜYÜMESİ DEZENFLASYON İLE UYUMLU"

Karahan, "para politikasındaki sıkı duruşun, makroihtiyati politikalarla desteklenmeye devam edildiğini ve güçlendirdikleri makroihtiyati çerçevenin de katkısıyla kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu hareket ettiğini" kaydetti.

"Parasal aktarım mekanizması güçlenirken finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentiler ile uyumlu şekilde oluşmaktadır diyen Karahan, "Dezenflasyon sürecinin devam etmesinin, Türk lirası varlıklara olan ilgiyi ve güveni artırdığına" işaret etti.

"MB BİLANÇOSU ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ AZALTMIŞTIR"

Karahan, "Türk lirası mevduat payında istikrarlı yükseliş sürmektedir. Kur korumalı mevduat bakiyesinin önemli ölçüde gerilemesi, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmiş ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskleri azaltmıştır" dedi.

Karahan, sıkı para politikasının mevduat faizlerinin Türk lirası tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlacaklarını ifade ederek, mevcut politika bileşiminin, Türkiye ekonomisine yönelik risk algısının iyileşmesini ve risk priminin düşüşünü desteklediğini anlattı.

"RİSKLER YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE"

Firmaların ve bankaların yurt dışı borçlanmada güç elde ettiğini ifade eden Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Firmaların düşük borçluluk seviyesinin de katkısıyla, finansal koşullardaki sıkılaşmanın aktif kalitesi göstergelerine yansıması sınırlı olmuştur. Bankaların ihtiyatlı karşılık politikalarına ek olarak güçlü sermaye ve likidite tamponları risklerin yönetilebilir seviyede kalmasını sağlamaktadır. Küresel ve yurt içi makro finansal görünümün yanı sıra finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu’muzun 39’uncu sayısının tüm okuyucular için faydalı olmasını dilerim."