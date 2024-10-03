TCMB Başkanı pembe tabloları Meclis’te sundu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Sunumda güncel ekonomik gelişmelere yer veren Karahan, faiz indirim sürecine ve para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması konusunda alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyleyen Karahan, faiz indiriminin gündemde olmadığını belirterek "Bu nedenle, para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Karahan’ın sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçildi. KKM, enflasyon, para politikası ve döviz kuruna ilişkin sorulara yanıt verdi.

YAŞADIĞIMIZ KRİZ ÇOK AĞIR

Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, sunumun ardından yaptığı konuşmada “Bugün bir dezenflasyon sürecini, sıkı para politikasını ve enflasyonu düşürmeyi konuşuyoruz. İyi ama biz durup dururken bugünlere gelmedik, üç yıl önce 2021 yılının eylül ayında Cumhurbaşkanının “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezinin Merkez Bankası tarafından uygulanması sonucunda bugün içinde yaşadığımız kriz çok ağır ve yıkıcı bir biçimde kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin beş yılını kayıp olarak nitelendiren Türeli, “Üç yıl geçti, iki buçuk yıl daha geçecek, o seviyeye gelecek. Beş yılı kaybetti Türkiye, çok açık ve nettir. Türkiye'nin ihtiyacı olan büyümek, kalkınmak, hem kişi başına düşen millî gelirini artırmak hem de aynı zamanda Türkiye'nin o yapısal ekonomisinin, Türkiye ekonomik ve sosyal politikalarla yapısal dönüşümünü sağlamak olmalıydı ama Türkiye bu süreçte kalkınmadan uzaklaştı” dedi.

ENFLASYON HEDEFİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığına değinen Türeli, şu ifadeleri kullandı: “En son eylül ayı rakamı açıklandı. Yıl sonu itibarıyla enflasyon ilk dokuz ayda yüzde 35,86, on iki aylık bazda yüzde 49,38. Siz sunuşunuzda son üç ayda da ortalama yüzde 2,6'lık bir artış olduğunu söylediniz. OVP’nin daha dumanı tütüyor. OVP’nin yılsonu TÜFE rakamı yüzde 41,5; şu anda yüzde 35,86. Sayın Başkan, yüzde 41,5 hedefi için ekim-aralık enflasyonu yüzde 4,15 olmalı; yıllık ortalamalı, bileşik olarak hesapladığımız zaman ortalama aylık yüzde 1,36. OVP’deki hedefe sizin ulaşmanız mümkün değil.”

Türeli, TCMB Başkanı Karahan’a “Dezenflasyon sürecini uzatıyor musunuz? Yüksek faiz-düşük kur politikasına devam edecek mi? İlk altı ayda KKM’nin TCMB’ye yükü nedir?” sorularını yönetti.

Komisyon üyesi DEM Parti vekili Saruhan Oluç, konuşmasında TÜİK’in tarihinde ilk kez iktidara bu kadar yakın olduğunu ve iktidarın talepleri doğrultusunda manipülasyon yaptığını belirterek “Sizin öngörülerinizde de yanlışlara neden oluyor. Her şeye zam gelirken enflasyonun düştüğü iddia edilen tek ülke herhalde Türkiye. OECD’de hala açık ara gıda enflasyonunda ilk sırada yer alıyoruz. İkinci sıraya bile gerileyemedik. Keşke TÜİK bir kere daha hissedilen enflasyonun ne olduğunu açıklasa da görsek” diye konuştu.

İktidarın yanlış politikalarının faturasının emekçiler tarafından ödendiğini belirten Oluç, “TCMB, bu zararı nasıl kapatacak” diye sordu.

Komisyon üyesi İYİ Parti milletvekili Erhan Usta, TCMB Başkanı Karahan’ın sunumu eleştirerek “Piyasa sunumu yapıyorsunuz, kamu maliyesine ilişkin hiçbir şey söylemediniz. Bankacılara yaptığınız sunumu yapıyorsunuz burada” dedi.

Usta, “Merkez bankalarının maliye politikaları noktasında hükümetten beklentileri olurdu. Bunları söylemeniz lazım. Hem maliye hem de yapısal reform konusunda önerileriniz var mı?” ifadelerini kullandı.

BANKNOT ÇIKACAK MI?

CHP’li Veli Ağbaba, Merkez Bankası’na atanan bürokratların AKP’li milletvekillerinin yakınları olduğu iddia edildiğini belirterek kaç kişi olduğunu sordu. Ayrıca yeni banknot ve paradan sıfır atılmasına dair planların olup olmadığını soran Ağbaba, “200 lira kimseye yetmiyor, 50 liranın yüzüne bakılmıyor, 10-20 lira komik duruma düştü” diyerek kamuoyundaki yeni banknot tartışmalarına değindi. Yüksek enflasyon nedeniyle 5 bin TL’lik banknotun bile gündemde olduğunu ifade etti.

“Bizim aylık enflasyonumuz Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonuna denk geliyor” diyen Ağbaba, “Dünyada altıncı sıradayız. Gıda enflasyonunda dördüncü sıradayız. Arjantin, Zimbabve, Sudan ile birlikte anılır hale geldik. Enflasyon o kadar yüksek seviyeye çıktı ki karşılaştırmayı Suriye, Arjantin gibi ülkelerle yapar olduk” diye konuştu.