TCMB başkanının, ‘saçma’ bulduğunu ekonomist Aktaş anlattı

TCMB Başkanı Erkan’ın “Böyle bir faize rağmen dövize geçilmesi matematiksel olarak saçma” sözlerini değerlendiren ekonomist Aktaş “Sakın ‘matematiksel olarak saçma’ bulunanı tercih edenler geçmişte fena halde ayaz yiyenler olmasın” dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, verdiği röportajda döviz dönüşümlü KKM ile ilgili “Vadesi dolan döviz cinsinden KKM’nin yüzde 75-80’i yenileniyor. Yüzde 15 üzeri TL’ye geçiyor. Yüzde 5’lik kesim hala anlayamadığım sebeplerden dolayı dövize gidiyor” demiş, bunun ‘saçma olduğunu’ şu sözlerle anlatmıştı: “Çünkü böyle bir faize rağmen dövize geçilmesi matematiksel olarak saçma!”

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Erkan’ın sözlerine şu deyimle yanıt verdi: “Kurt kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz.”

Geçmişte birçok TCMB başkanının ansızın değiştiğini ve faizle ilgili çıkışları hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

“Sakın ‘matematiksel olarak saçma’ bulunanı tercih edenler geçmişte fena halde ayaz yiyenler olmasın!

Ya da sakın ‘matematiksel olarak saçma’ bulunan yola girenler Türkiye gerçeklerine çok daha vakıf olanlar; Türkiye’de ekonomi yönetimlerinin, bu çerçevede Merkez Bankası başkanlarının bir gecede değiştiğini ve buna bağlı olarak ekonomi politikalarının bir gecede altüst edildiğini gözleyen deneyimli kişiler ve kurumlar olmasın!

Geçtik bütün bunları, bu tercihte bulunanlar örtülü biçimde başta hükümete ve ekonomi yönetimine ‘Size güvenmiyoruz’ demiş olmuyor mu?

Başa ‘matematiksel’ ifadesi eklenmek suretiyle ‘saçma’ yaklaşımı yumuşatılmak isteniyor ama yine de bir Merkez Bankası Başkanı dövizi tercih edenler için böyle mi söylemeliydi, yoksa ‘O yüzde 5 şu durumda bile acaba niye dövizi tercih ediyor’ diye kafa mı yormalıydı?”