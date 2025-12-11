TCMB'den 150 baz puanlık faiz indirimi: Enflasyon vurgusu yapıldı

Fed'in faiz kararının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekti.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ"

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

4 KEZ ÜST ÜSTE İNDİRİM

PPK, 23 Ocak tarihli yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek, yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermişti. Bu karar ile Merkez Bankası 18 ay sonra faiz indirimine başlamıştı. Kurul, 6 Mart tarihinde yaptığı ikinci toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi.

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. PPK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından, borsada ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle 20 Mart’ta ara toplantı kararı almış, kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermişti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

PPK, 17 Nisan’da yaptığı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak, yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. PPK, 19 Haziran tarihli toplantısında haziran ayı politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi.

Para Politikası Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi.

Kurul, 11 Eylül tarihli toplantısında politika faizinin yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verdi. PPK, 23 Ekim tarihli toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek, 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verdi.

EKONOMİSTLER NASIL YORUMLADI?

Ekonomistler faiz kararının "zoraki" alındığını söyledi.

Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu'nun paylaşımı şöyle: "TCMB: Ne yapalım TÜİK Kasım ayında çok düşük enflasyon açıklayınca biz de mecburen faizi 150 puan indirmek zorunda kaldık! Açıkçası pek gönlümüz yoktu böyle bir indirime!"

Ekonomist Mustafa Sönmez'in yorumu ise şöyle oldu: "150 baz puan indirim, bazı kesimlerin basıncıyla olmuş gibi, Ortada %33 ile yılı bitirme ihtimali olan bir enflasyon belası varken, yapıldı bu."

Uğur Gürses ise şunları aktardı: "Merkez Bankası beklentilerin ve fiyatlama davranışının risk unsuru olmaya devam ettiğini not etmiş. İndirimde daha cimri davranarak yüzde 16'ya giderken temkinli olduğunu gösterebilirdi. Muhtemelen 'yerimiz var' diye düşünülmüş olmalı."

Mustafa Sönmez: