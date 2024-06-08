TCMB'den ihracat genelgesine güncelleme: Bakan Mehmet Şimşek'ten 'sadeleşme' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin normalleşme kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürmesine ilişkin "Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirterek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.



Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.



Yeni düzenleme ile… https://t.co/dAlOoxhUx3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 8, 2024

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.