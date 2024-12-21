TCMB'den KKM hakkında karar: Asgari faiz oranı düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı destekleyecek yeni adımlar attı.

TCMB'nin sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Duyuruda, KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizildi.

KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde;

* KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef yüzde 70’ten yüzde 60’a indirildi,

* KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70’inden yüzde 50’sine düşürüldü,

* KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.