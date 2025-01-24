TCMB'den likidite adımlarında 20 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik ve haftalık depo ihaleleriyle piyasadaki fazla likiditeyi çekerken, 24 Ocak'tan itibaren gerekli gördüğünde 30 günlük depo ihaleleri de açacak.

BloombergHT’den Bekir Gürdamar haberine göre, yetkililerin verdiği bilgide bugün (24 Ocak 2025) saat 13:45’te açılması planlanan 21 Şubat 2025 vadeli depo alım ihalesi 100 milyar lira tutarında olacak.

Bugün TCMB 900 milyar liralık gecelik depo ihalesi ile 20 milyar lira tutarında 1 hafta vadeli depo ihalesi de açacak.

20 YIL OLDU

TCMB, 30 günlük depo ihaleleri en son 2004 yılında açmıştı. TCMB’nin dün açıkladığı 2025 yılının ilk faiz karar metninde kullandığı, "Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları "ek tedbirlerle" etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadesi dikkat çekmişti.

Son olarak piyasada likidite fazlası 1,35 trilyon lira ile rekor seviyede görülmüştü.