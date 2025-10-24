Giriş / Abone Ol
TCMB'den reeskont kredilerinde limit artışı: 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Ekonomi
  • 24.10.2025 10:13
  • Giriş: 24.10.2025 10:13
  • Güncelleme: 24.10.2025 10:17
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

TCMB, reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

