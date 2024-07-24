TCMB'den Suudi Arabistan kararı: Depo alım işlemi sonlandırıldı

TCMB, Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını açıkladı.

Ekonomi 24.07.2024 10:14 Giriş: 24.07.2024 10:14

Güncelleme: 24.07.2024 10:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos