TCMB'den yeni sterilizasyon adımı

Merkez Bankası, likidite sterilizasyonu için alınan yeni bir karar aldı. Karara göre, satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenlenebilecek.

Ekonomi 23.07.2024 17:11 Giriş: 23.07.2024 17:11

Güncelleme: 23.07.2024 17:15 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA