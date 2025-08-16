TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik
TCMB, kredi büyüme hesaplama dönemini 4 haftadan 8 haftaya çıkararak zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kredi büyüme oranları aynı kalırken, yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KREDİ BÜYÜME SINIRLARI AYNI KALDI
Tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.