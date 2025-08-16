Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

TCMB, kredi büyüme hesaplama dönemini 4 haftadan 8 haftaya çıkararak zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kredi büyüme oranları aynı kalırken, yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi
  • 16.08.2025 11:10
  • Giriş: 16.08.2025 11:10
  • Güncelleme: 16.08.2025 11:12
Kaynak: AA
TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik
Foto: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARI AYNI KALDI

Tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

BirGün'e Abone Ol