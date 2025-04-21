TCMB Döviz Kurları (Güncel): 1 ABD Doları kaç TL oldu? Euro, Sterlin, Dinar ve Diğer Döviz Kurları (21 Nisan 2025 GÜNCEL)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21 Nisan 2025 saat 15.30 itibarıyla açıklanan güncel döviz kurları belli oldu. 2025 yılı Nisan ayına ait en güncel kurlar doğrultusunda ABD doları, Euro, Sterlin, Kuveyt dinarı ve diğer dövizlerin alış ve satış değerleri resmi olarak paylaşıldı. “Bugün dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar?”, “Sterlinin alış ve satış fiyatı nedir?” gibi soruların yanıtları aşağıda listelenmiştir.

TCMB DÖVİZ KURLARI – 1 BİRİM DÖVİZ İÇİN ALIŞ VE SATIŞ DEĞERLERİ (TL)

ABD Doları: Alış 38.1140 – Satış 38.1826

Alış 38.1140 – Satış 38.1826 Avustralya Doları: Alış 24.4354 – Satış 24.5947

Alış 24.4354 – Satış 24.5947 Danimarka Kronu: Alış 5.8820 – Satış 5.9109

Alış 5.8820 – Satış 5.9109 Euro: Alış 43.9857 – Satış 44.0650

Alış 43.9857 – Satış 44.0650 İngiliz Sterlini: Alış 50.9836 – Satış 51.2494

Alış 50.9836 – Satış 51.2494 İsviçre Frangı: Alış 47.1692 – Satış 47.4720

Alış 47.1692 – Satış 47.4720 İsveç Kronu: Alış 3.9929 – Satış 4.0342

Alış 3.9929 – Satış 4.0342 Kanada Doları: Alış 27.5800 – Satış 27.7044

Alış 27.5800 – Satış 27.7044 Kuveyt Dinarı: Alış 123.8242 – Satış 125.4445

Alış 123.8242 – Satış 125.4445 Norveç Kronu: Alış 3.6555 – Satış 3.6801

Alış 3.6555 – Satış 3.6801 Suudi Arabistan Riyali: Alış 10.1585 – Satış 10.1768

Alış 10.1585 – Satış 10.1768 100 Japon Yeni: Alış 27.0196 – Satış 27.1985

Alış 27.0196 – Satış 27.1985 Bulgar Levası: Alış 22.0761 – Satış 22.3650

Alış 22.0761 – Satış 22.3650 Rumen Leyi: Alış 8.7900 – Satış 8.9050

Alış 8.7900 – Satış 8.9050 Rus Rublesi: Alış 0.46867 – Satış 0.47480

Alış 0.46867 – Satış 0.47480 Çin Yuanı: Alış 5.2000 – Satış 5.2680

Alış 5.2000 – Satış 5.2680 Pakistan Rupisi: Alış 0.13480 – Satış 0.13657

Alış 0.13480 – Satış 0.13657 Katar Riyali: Alış 10.3968 – Satış 10.5328

Alış 10.3968 – Satış 10.5328 Güney Kore Wonu: Alış 0.02673 – Satış 0.02708

Alış 0.02673 – Satış 0.02708 Azerbaycan Yeni Manatı: Alış 22.2943 – Satış 22.5860

Alış 22.2943 – Satış 22.5860 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi: Alış 10.3185 – Satış 10.4535

TCMB ÇAPRAZ KURLAR (1 BİRİM DÖVİZ KARŞILIĞI DİĞER DÖVİZ CİNSİNDEN DEĞERLERİ)

1 USD = 1.5561 Avustralya Doları

1 USD = 6.4697 Danimarka Kronu

1 USD = 0.8062 İsviçre Frangı

1 USD = 9.5049 İsveç Kronu

1 USD = 140.72 Japon Yeni

1 USD = 1.3801 Kanada Doları

1 USD = 10.40 Norveç Kronu

1 USD = 3.7519 Suudi Arabistan Riyali

1 Euro = 1.1541 ABD Doları

1 İngiliz Sterlini = 1.3399 ABD Doları

1 Kuveyt Dinarı = 3.2671 ABD Doları

1 USD = 1.7168 Bulgar Levası

1 USD = 4.3118 Rumen Leyi

1 USD = 80.87 Rus Rublesi

1 USD = 7.2885 Çin Yuanı

1 USD = 281.15 Pakistan Rupisi

1 USD = 3.6454 Katar Riyali

1 USD = 1418 Güney Kore Wonu

1 USD = 1.7000 Azerbaycan Yeni Manatı

1 USD = 3.6731 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

Not: Yukarıdaki kurlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15.30 itibarıyla yayımlanan gösterge niteliğindeki döviz kurlarıdır. Piyasada işlem gören kurlar banka ve döviz bürolarında farklılık gösterebilir.