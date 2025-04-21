TCMB Döviz Kurları (Güncel): 1 ABD Doları kaç TL oldu? Euro, Sterlin, Dinar ve Diğer Döviz Kurları (21 Nisan 2025 GÜNCEL)
TCMB tarafından açıklanan 21 Nisan 2025 güncel döviz kurları verilerine göre ABD doları alış fiyatı 38,11 TL, Euro alış fiyatı 43.99 TL, İngiliz sterlini alış fiyatı 51 TL oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21 Nisan 2025 saat 15.30 itibarıyla açıklanan güncel döviz kurları belli oldu. 2025 yılı Nisan ayına ait en güncel kurlar doğrultusunda ABD doları, Euro, Sterlin, Kuveyt dinarı ve diğer dövizlerin alış ve satış değerleri resmi olarak paylaşıldı. “Bugün dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar?”, “Sterlinin alış ve satış fiyatı nedir?” gibi soruların yanıtları aşağıda listelenmiştir.
TCMB DÖVİZ KURLARI – 1 BİRİM DÖVİZ İÇİN ALIŞ VE SATIŞ DEĞERLERİ (TL)
- ABD Doları: Alış 38.1140 – Satış 38.1826
- Avustralya Doları: Alış 24.4354 – Satış 24.5947
- Danimarka Kronu: Alış 5.8820 – Satış 5.9109
- Euro: Alış 43.9857 – Satış 44.0650
- İngiliz Sterlini: Alış 50.9836 – Satış 51.2494
- İsviçre Frangı: Alış 47.1692 – Satış 47.4720
- İsveç Kronu: Alış 3.9929 – Satış 4.0342
- Kanada Doları: Alış 27.5800 – Satış 27.7044
- Kuveyt Dinarı: Alış 123.8242 – Satış 125.4445
- Norveç Kronu: Alış 3.6555 – Satış 3.6801
- Suudi Arabistan Riyali: Alış 10.1585 – Satış 10.1768
- 100 Japon Yeni: Alış 27.0196 – Satış 27.1985
- Bulgar Levası: Alış 22.0761 – Satış 22.3650
- Rumen Leyi: Alış 8.7900 – Satış 8.9050
- Rus Rublesi: Alış 0.46867 – Satış 0.47480
- Çin Yuanı: Alış 5.2000 – Satış 5.2680
- Pakistan Rupisi: Alış 0.13480 – Satış 0.13657
- Katar Riyali: Alış 10.3968 – Satış 10.5328
- Güney Kore Wonu: Alış 0.02673 – Satış 0.02708
- Azerbaycan Yeni Manatı: Alış 22.2943 – Satış 22.5860
- Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi: Alış 10.3185 – Satış 10.4535
TCMB ÇAPRAZ KURLAR (1 BİRİM DÖVİZ KARŞILIĞI DİĞER DÖVİZ CİNSİNDEN DEĞERLERİ)
- 1 USD = 1.5561 Avustralya Doları
- 1 USD = 6.4697 Danimarka Kronu
- 1 USD = 0.8062 İsviçre Frangı
- 1 USD = 9.5049 İsveç Kronu
- 1 USD = 140.72 Japon Yeni
- 1 USD = 1.3801 Kanada Doları
- 1 USD = 10.40 Norveç Kronu
- 1 USD = 3.7519 Suudi Arabistan Riyali
- 1 Euro = 1.1541 ABD Doları
- 1 İngiliz Sterlini = 1.3399 ABD Doları
- 1 Kuveyt Dinarı = 3.2671 ABD Doları
- 1 USD = 1.7168 Bulgar Levası
- 1 USD = 4.3118 Rumen Leyi
- 1 USD = 80.87 Rus Rublesi
- 1 USD = 7.2885 Çin Yuanı
- 1 USD = 281.15 Pakistan Rupisi
- 1 USD = 3.6454 Katar Riyali
- 1 USD = 1418 Güney Kore Wonu
- 1 USD = 1.7000 Azerbaycan Yeni Manatı
- 1 USD = 3.6731 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
Not: Yukarıdaki kurlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15.30 itibarıyla yayımlanan gösterge niteliğindeki döviz kurlarıdır. Piyasada işlem gören kurlar banka ve döviz bürolarında farklılık gösterebilir.