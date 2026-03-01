TCMB duyurdu: Repo ihalelerine ara verdi
TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
