TCMB duyurdu: Repo ihalelerine ara verdi

TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

  • 01.03.2026 23:38
  • Giriş: 01.03.2026 23:38
  • Güncelleme: 01.03.2026 23:40
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

