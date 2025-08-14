Giriş / Abone Ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 8 Ağustos haftasında 5,38 milyar dolar artarak 174,36 milyar dolara çıktı.

Ekonomi
  • 14.08.2025 16:47
  • Giriş: 14.08.2025 16:47
  • Güncelleme: 14.08.2025 16:50
Kaynak: AA
TCMB duyurdu: Rezervlerde yeni zirve
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.

