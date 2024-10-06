TCMB ekonomik kriz gerçeğini göz ardı ediyor

HABER MERKEZİ

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamalarını eleştirdi.

Karatepe, enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini kabul eden Karahan’ın, ekonomik krizin varlığını görmezden gelmesinin ileride daha büyük ekonomik sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu. Karatepe, reel sektördeki daralmanın altı aydır sürdüğüne dikkat çekti, faiz politikalarının ekonomiyi dar boğaza soktuğunu söyledi.

Karatepe, ‘‘Sayın Karahan’ın sıkı para politikalarının süreceği yönündeki açıklamaları, reel ekonomide beklenen daralmayı daha da derinleştirecektir. Üretim, ihracat ve yatırımlardaki düşüş, reel sektörü zayıflatmaktadır. Faizleri yüksek tutmak, ekonomiyi dar boğaza sokarken, istihdamı ve tüketimi olumsuz etkilemektedir. Oysa uzun vadeli ekonomik kalkınma için güçlü bir üretim ve yatırım politikasına ihtiyaç vardır’’ dedi.

Karatepe, "CHP olarak, Merkez Bankası yönetiminin ekonomik gerçekleri göz ardı etmesinin ağır bedelleri olacağını öngörüyor ve bu konuda uyarıyoruz. Ekonomimizin sürdürülebilir bir büyüme rotasına girebilmesi için hem para politikalarında hem de mali politikalarda köklü reformlara ihtiyaç vardır. Bugün kriz yok diyerek görmezden gelinen sorunlar, yarının çok daha derin ekonomik yaralarına dönüşecektir" ifadelerini kullandı.