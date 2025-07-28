TCMB enflasyon beklenti anketi: Halkın endişesi artıyor

Türkiye'de sektörel enflasyon beklentileri Temmuz 2025 itibarıyla farklı yönlerde seyrediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen anketlere göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektör tarafında düşerken, hanehalkı tarafında yükseldi.

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Temmuz 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu’na göre; piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine geriledi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 0,8 puan düşüşle yüzde 39,0 olarak kaydedildi. Buna karşılık, hanehalkının enflasyon beklentisi 1,5 puan artarak yüzde 54,5’e yükseldi.

HALKIN ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE DAİR UMUDU AZALIYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranının yğzde 26,6 seviyesine gerilemesi oldu. Bu oran Haziran 2025’te yüzde 30,7 iken, Temmuz ayında 4,1 puanlık düşüş gösterdi. Bu durum, vatandaşların fiyat istikrarına olan güveninde bir azalma olduğuna işaret etti.