TCMB enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta açıklayacak
TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde Başkan Fatih Karahan'ın katılımıyla açıklayacak. Toplantı, Merkez Bankası’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB web sitesi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
TCMB, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.