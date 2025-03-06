TCMB faiz indirecek mi? Mart ayı faiz kararı ne zaman?

Piyasalar, Türkiye faiz oranları konusundaki gelişmeleri yakından takip ederken, enflasyon verileri, döviz kuru, kredi faizleri ve mevduat faizleri üzerindeki etkiler de merak ediliyor. İşte faiz kararının piyasalara olası etkileri ve detaylar…

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Son açıklanan Şubat ayı enflasyon verileri, analistlerin beklentilerinden daha iyi geldi. TÜİK enflasyon oranı, Şubat 2025’te yüzde 39’a gerileyerek son 20 ayın en düşük seviyesine indi. Bu durum, Merkez Bankası faiz kararı öncesinde faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğinde alınacak olası faiz indirimi kararı, kredi faizleri düşecek mi?, mevduat faizleri ne olacak gibi soruları da beraberinde getiriyor.

FAİZ İNDİRİMİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi, genellikle piyasada kredi maliyetlerini azaltırken, banka mevduat faizleri üzerinde de baskı oluşturabilir. Şu üç önemli faktör dikkate alınmalıdır:

Döviz kuru etkisi: Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında faiz indirimi sonrası nasıl bir hareketlenme olacağı takip edilecek.

Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında faiz indirimi sonrası nasıl bir hareketlenme olacağı takip edilecek. Kredi faizleri düşecek mi?: Faiz indirimi sonrası, konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinde olumlu bir etki beklenebilir.

Faiz indirimi sonrası, konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinde olumlu bir etki beklenebilir. Mevduat faizleri ne olacak?: Faiz indirimi, TL mevduat faiz oranları üzerinde baskı yaratabilir, bu da yatırımcıların döviz ve altın gibi alternatiflere yönelmesine neden olabilir.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE HİZMET SEKTÖRÜ HALA YÜKSEK

Her ne kadar TÜFE enflasyonu gerilese de, çekirdek enflasyon ve hizmet sektörü fiyat artışları halen yüksek seyrediyor. Özellikle gıda ve enerji fiyatları hariç enflasyon verileri, enflasyonist baskının devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, TCMB faiz kararı sonrası piyasa beklentileri açısından önemli bir gösterge olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

TCMB faiz indirimi beklentisi, piyasalar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kredi faiz oranları düşebilir, ancak döviz kuru ve enflasyon beklentileri kritik rol oynayacak.Mevduat faizleri üzerindeki etkiler, tasarruf sahiplerinin kararlarını değiştirebilir.Döviz kurları üzerinde baskı oluşabilir, bu da yatırımcıların dövize yönelmesine neden olabilir.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği TCMB faiz kararı toplantısında, piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 45’ten yüzde 42,5’e düşürülmesi yönünde. Bu olası karar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecinin üçüncü ayağını oluşturacak.