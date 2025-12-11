TCMB FAİZ KARARI ARALIK 2025: Faiz yüzde kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2025 toplantısında açıkladığı faiz kararı, piyasalar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) aldığı yeni faiz adımı, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırırken yatırımcılar “TCMB Aralık 2025 faiz kararı ne oldu?” ve “Faiz yüzde kaç?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yeni politika faizi, diğer tüm faiz oranlarındaki değişiklikler ve kurulun değerlendirmesi…

ARALIK 2025 TCMB FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirdi. Böylece Aralık ayı toplantısında TCMB'nin sıkı para politikası duruşunda ölçülü bir gevşeme yaptığı görüldü.

PPK’nın aldığı diğer faiz kararları ise şöyle oldu:

Faiz Türü Eski Oran Yeni Oran Politika faizi (1 hafta vadeli repo) %39,5 %38 Gecelik borç verme faizi %42,5 %41 Gecelik borçlanma faizi %38 %36,5

KURULUN DEĞERLENDİRMESİ: ENFLASYON, TALEP VE BEKLENTİLER

PPK, yaptığı değerlendirmelerde özellikle enflasyon görünümünü ve talep koşullarını öne çıkardı. Açıklamaya göre, Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimi, eylül ayında yaşanan yükselişin ardından ekim ve kasım aylarında bir miktar geriledi.

Ekonomik aktivite tarafında ise üçüncü çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Son çeyrek verileri ise talep koşullarının dezenflasyon sürecini desteklediğine işaret ediyor. Buna rağmen, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında riskler devam ediyor.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini bir kez daha teyit etti. Açıklamada, sıkı duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

PPK, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu bir biçimde belirlenmeye devam edeceğini duyurdu. Enflasyon görünümünde belirgin bir ayrışma olması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği vurgulandı.

LİKİDİTE VE MAKROİHTİYATİ ADIMLAR

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülmeyen gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi. TCMB, likidite koşullarının yakından izleneceğini ve likidite yönetim araçlarının etkili şekilde kullanılacağını ifade etti.

PPK ÜYELERİ

Toplantıya katılan Kurul üyeleri şunlardır:

Yaşar Fatih Karahan (Başkan)

Osman Cevdet Akçay

Elif Haykır Hobikoğlu

Hatice Karahan

Fatma Özkul

SON 1 YILIN POLİTİKA FAİZ ORANI DEĞİŞİMİ

Tarih Politika Faizi (%) 27.12.2024 47,50 24.01.2025 45,00 07.03.2025 42,50 18.04.2025 46,00 25.07.2025 43,00 12.09.2025 40,50 24.10.2025 39,50

TCMB Aralık 2025 faiz kararı ne oldu?

Politika faizi yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirildi.

Faiz yüzde kaç oldu?

Yeni politika faizi %38 oldu.

Gecelik borçlanma ve borç verme faizleri değişti mi?

Evet. Borç verme faizi yüzde 42,5’ten 41’e, borçlanma faizi ise yüzde 38’den 36,5’e indirildi.

Enflasyon görünümü nasıl?

Kasım ayında enflasyon beklenenden düşük gerçekleşti. Enflasyonun ana eğiliminde ekim ve kasım aylarında gerileme gözlendi.

Para politikası gevşedi mi?

Politika faizinde sınırlı indirim yapılmasına rağmen TCMB sıkı para politikası duruşunu koruyor.

PPK toplantı özeti ne zaman yayımlanacak?

Toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.

Faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyebilir?

Kararın etkisi talep, kur ve beklenti kanallarında izlenecek. TCMB dezenflasyon sürecinin güçlendirilmesini hedefliyor.

TCMB enflasyon hedefi nedir?

Orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine çekmek hedefleniyor.

TCMB’nin Aralık 2025 faiz kararı, sıkı para politikası çerçevesinde yapılan ölçülü bir adım olarak öne çıkıyor. Politika faizinin yüzde 38’e indirilmesi ve diğer faizlerde yapılan düzenlemeler, dezenflasyon sürecini güçlendirme hedefiyle şekillendirildi. Ekonomi çevrelerinin yakından izlediği bu karar, önümüzdeki dönemde fiyat istikrarı ve talep koşulları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.