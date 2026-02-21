TCMB Faiz Kararı Ne Zaman? Merkez Bankası Faiz İndirecek mi?

Piyasaların gözü yeniden TCMB faiz kararı üzerinde. Yatırımcılar, ekonomistler ve finans piyasalarını yakından takip edenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin atacağı adımı merak ediyor. Şubat ayının sonuna yaklaşılırken “TCMB faiz kararı ne zaman?” ve “Merkez Bankası faiz indirecek mi?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

Ekonomik veriler, enflasyon görünümü ve küresel gelişmeler karar sürecinde belirleyici olurken, bu ay toplantı yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapmayacak. Bir sonraki faiz toplantısı 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası’nın PPK faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bu nedenle piyasalarda, Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçebileceği yönünde beklenti oluşmuş durumda.

Ancak nihai karar, ekonomik göstergeler ve Para Politikası Kurulu değerlendirmesi doğrultusunda netleşecek.

TCMB 2026 FAİZ TAKVİMİ (PPK TOPLANTI TARİHLERİ)

Mart 2026

12 Mart 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 18 Mart – PPK Özeti

Nisan 2026

22 Nisan 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 30 Nisan – PPK Özeti

Mayıs 2026

14 Mayıs – Enflasyon Raporu

22 Mayıs – Finansal İstikrar Raporu

Haziran 2026

11 Haziran 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 18 Haziran – PPK Özeti

Temmuz 2026

23 Temmuz 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 30 Temmuz – PPK Özeti

13 Ağustos – Enflasyon Raporu

Eylül 2026

10 Eylül 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 17 Eylül – PPK Özeti

Ekim 2026

22 Ekim 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 30 Ekim – PPK Özeti

12 Kasım – Enflasyon Raporu

27 Kasım – Finansal İstikrar Raporu

Aralık 2026

10 Aralık 2026 – PPK Faiz Kararı

– PPK Faiz Kararı 17 Aralık – PPK Özeti

TCMB FAİZ TAKVİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

TCMB 2026 faiz takvimi, piyasa aktörleri için kritik bir yol haritası niteliği taşıyor. Faiz kararları; döviz kuru, altın fiyatları, mevduat faizleri ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Bu nedenle yatırımcılar “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?” ve “PPK toplantısı hangi tarihte?” sorularını yakından takip ediyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bir sonraki faiz kararı 12 Mart 2026 tarihinde saat 14.00’te açıklanacak.

Şubat ayında Merkez Bankası toplantı yapacak mı?

Hayır, TCMB şubat ayında toplantı yapmayacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ocak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle, bir sonraki toplantıda faiz indiriminin pas geçilebileceği yönünde beklenti bulunuyor.

2026 yılında PPK toplantıları hangi tarihlerde?

12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde faiz kararları açıklanacak.

PPK özeti ne zaman yayımlanır?

Faiz kararlarının ardından belirtilen tarihlerde PPK özetleri kamuoyuna duyurulmaktadır.

TCMB faiz kararı ne zaman sorusunun yanıtı netleşti: 12 Mart 2026 saat 14.00. Şubat ayında toplantı yapılmayacak olması nedeniyle piyasa beklentileri Mart ayına yoğunlaşmış durumda. Enflasyon verileri ve küresel gelişmeler ışığında, Merkez Bankası’nın atacağı adım ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olmaya devam edecek.