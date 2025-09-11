TCMB faiz kararını açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün eylül ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak.

Para Politikası Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi.

PPK'nin kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. Kurul, yarın faiz oranını açıklayacağı altıncı toplantısının ardından bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık'ta yapacak.

AA VE TCMB ANKETİ

Merkez Bankası'nın 68 katılımcıdan oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB Para Politikası Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıda, politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40 oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.