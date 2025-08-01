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TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

Merkez Bankası'nın "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, firmaların döviz dönüşüm desteğinin süresi 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzaltıldı.

Ekonomi
  • 01.08.2025 10:06
  • Giriş: 01.08.2025 10:06
  • Güncelleme: 01.08.2025 10:18
Kaynak: AA
TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine uzatmaya karar verdi.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Banka firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025'ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.

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