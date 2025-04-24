TCMB ile Kazakistan arasında swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında Türk lirası ile Kazakistan tengesi cinsinden ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

ANLAŞMA WASHİNGTON’DA İMZALANDI

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington’da imzalandı.

ANLAŞMA TUTARI VE SÜRESİ

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi tutarında yerel para birimi takasına imkan tanıyacak. Üç yıl geçerliliği bulunan anlaşma, tarafların mutabakatı doğrultusunda uzatılabilecek.

HEDEF: İKİLİ TİCARET VE MALİ İŞBİRLİĞİ

Açıklamada, anlaşmanın yerel para cinsinden finansman sağlanarak ticaretin desteklenmesini ve iki ülke arasındaki mali işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığı belirtildi. Ayrıca, bu anlaşmayla merkez bankaları arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesinin beklendiği ifade edildi.