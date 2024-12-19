TCMB kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılıklarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, Tebliğ'in "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığı altındaki geçici 14'üncü maddesi yeniden yazıldı.

Değişiklik ile söz konusu yükümlülüklerden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalara ait olanlar hariç) dışında kalanlar için 1 yıldan uzun vadeli olanların zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Ayrıca, bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile bu madde kapsamı dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar Merkez Bankasınca belirlenecek hesaplama yöntemine göre bu uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilecek.

Tebliğ 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.