TCMB, kısa vadeli TL borçlara zorunlu karşılık oranını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından sağlanan kısa vadeli TL borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

TCMB, yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, düzenlemenin "makrofinansal istikrar ile parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı" belirtildi.

Buna göre, Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan kredilerde halihazırda yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, 1 aya kadar vadeli işlemlerde zorunlu karşılık oranı yüzde 18’e, 3 aya kadar vadeli işlemlerde ise yüzde 14’e yükseltildi.