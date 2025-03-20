TCMB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? Borç verme faizi ne demek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak faiz kararlarını düzenli olarak günceller. Son olarak Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını %46’ya yükseltirken, politika faizini %42,5’te sabit tuttu. Peki, borç verme faizi ne anlama gelir ve politika faizi ile arasındaki fark nedir? İşte detaylı açıklamalar…

BORÇ VERME FAİZİ NEDİR?

Borç verme faizi, Merkez Bankası'nın bankalara gecelik vadede borç verirken uyguladığı faiz oranıdır. Yani, ticari bankalar kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamak için Merkez Bankası'ndan borç almak istediklerinde bu faiz oranı üzerinden ödeme yaparlar.

Bankalar, gün sonunda rezerv açıklarını kapatmak için Merkez Bankası’ndan borç almak zorunda kalabilir.

Bankaların maliyetlerini artırdığı için, mevduat ve kredi faiz oranları da doğrudan etkilenir.

Yüksek borç verme faizi, piyasadaki likiditeyi azaltarak enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olur.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, Merkez Bankası’nın bankalara verdiği kısa vadeli borçların temel faiz oranıdır. Türkiye’de bu oran bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olarak uygulanmaktadır.

TCMB, politika faizini artırarak veya düşürerek piyasadaki para miktarını yönetir.

Bankalar, Merkez Bankası’ndan belirlenen politika faizi oranında borçlanarak finansman sağlar.

Faiz artırımı, kredi maliyetlerini yükseltirken, faiz indirimi ise ekonomik büyümeyi destekler.

BORÇ VERME FAİZİ İLE POLİTİKA FAİZİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Borç verme faizi, bankaların Merkez Bankası’ndan gecelik borç alırken ödediği faiz oranıdır.

Politika faizi, Merkez Bankası’nın bankalara verdiği temel borçlanma faizidir.

Borç verme faizi gecelik vadeli borçlanmalar için uygulanırken, politika faizi genellikle bir hafta vadeli repo işlemlerinde kullanılır.

Borç verme faizi kısa vadeli likiditeyi etkilerken, politika faizi uzun vadeli faiz trendlerini belirler.

Borç verme faizi, para politikasını destekleyici bir araç olarak görülürken, politika faizi TCMB’nin ana politika aracı olarak kullanılır.

Borç verme faizi, bankaların Merkez Bankası’ndan kısa vadeli borçlanmalarında uygulanan faiz oranıdır ve piyasadaki likiditeyi yönetmek için kullanılır.

Politika faizi ise Merkez Bankası’nın en önemli para politikası aracı olup, ekonomiyi genel anlamda yönlendirmek amacıyla belirlenir.

Faiz oranlarındaki değişiklikler, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme politikaları açısından kritik bir rol oynar.

Türkiye'de alınan faiz kararları, hem yatırımcılar hem de tüketiciler için önemli ekonomik sinyaller verir.