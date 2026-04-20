TCMB'nin faiz kararı öncesi beklentiler netleşti

S&P Global Market Intelligence, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da gerçekleşecek olan toplantısında faizlere dair bir değişklik beklentisinde olmadıklarını bildirdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, "Bankanın likiditeyi sıkılaştırmaya ve faiz dışı diğer önlemlere devam etmesi muhtemel" tahmininde bulundu.

Birch açıklamasında, "Yükselen ithal enflasyon baskıları, genişleyen cari açık, kısıtlı yabancı sermaye girişleri, daha büyük tahvil getiri farkları ve düşük döviz rezervleri, merkez bankasının faiz indirimine yeniden başlamasına karşı argümanlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

İran savaşının Türk pazarı üzerindeki "belirsiz etkisinin" "daha uzun süreceğini" ve önceki enflasyon düşürme çabalarını boşa çıkaracağını düşündüğünü belirten Birch, merkez bankasının faiz indirimlerine aralık ayından önce yeniden başlamasını beklemediklerini bildirdi.

MEVCUT DURUM

Türkiye'de mevcut politika faizi %37 olarak belirlenmiş durumda.

S&P Global Ratings ise geçtiğimiz hafta Cuma günü, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B", görünümünü "durağan" olarak teyit etmiş, enerji fiyat şokunun yönetilmesi ve rezervlerde toparlanmanın not artışı için kritik olduğunu belirtmişti.