TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4150 liradan, euro 35,4450 liradan güne başladı.

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Serbest piyasada 32,4130 liradan alınan dolar, 32,4150 liradan satılıyor. 35,4430 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,4450 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3890 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,1330 lira olmuştu.

TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Bazı ekonomistler faizin yüzde 45'te sabit tutulmasını beklerken, bazıları 500 baz puan artışı bekliyor.

Yerel seçim öncesi dövize olan talepte gözle görülür bir artış oldu. Analistler, talebin genel seçimler ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığına vurgu yaptı.