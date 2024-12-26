TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2790 liradan, euro 36,6810 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,2770 liradan, euro 36,6790 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,1960 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5950 lira olmuştu.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamlarken, Bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

2025'TE 8 TOPLANTI

Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

KKM YIL İÇİNDE SONLANDIRILACAK

Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bunlara ek olarak, Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Söz konusu haberin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yüzde 0,6 yükselerek 11.036 puana çıktı.