TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar ve euroda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi döviz kurunda yüksek seyir sürüyor. Dolar/TL, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,9105'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9450 seviyesinden işlem görüyor. Euro 35,8590 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9300 liradan, euro 35,8590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,9280 liradan, euro ise 35,8570 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,9400 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8780 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'DE

Küresel piyasalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB'nin faiz kararı

17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı ikinci el konut satışları