TCMB'nin faiz kararı öncesi: Gram altında son durum

Küresel çapta ve özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, TCMB'nin faiz kararı öncesi saat 09.50 itibarıyla 4 bin 390 liradan satışa sunuluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 736 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle yüzde 0,1 azalışla 3 bin 384 dolara geriledi.