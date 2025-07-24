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TCMB'nin faiz kararı öncesi: Gram altında son durum

Güne 4 bin 406 liradan başlayan gram altın, TCMB'nin faiz kararı öncesi saat 09.50 itibarıyla 4 bin 390 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 736 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 24.07.2025 09:47
  • Giriş: 24.07.2025 09:47
  • Güncelleme: 24.07.2025 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB'nin faiz kararı öncesi: Gram altında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta ve özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, TCMB'nin faiz kararı öncesi saat 09.50 itibarıyla 4 bin 390 liradan satışa sunuluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 736 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle yüzde 0,1 azalışla 3 bin 384 dolara geriledi.

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