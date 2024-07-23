TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatay seyrini sürdürdü. Bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9350 lira seviyesinde işlem gören dolar/TL, saat 14.30 sıralarında 32,9314 seviyesinde bulunuyor. Euro 35,7906 liradan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı temmuz ayı politika faizi kararının ardından döviz kurunda yatay seyir sürüyor.

İstanbul serbest piyasada bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9350 lira seviyesinde işlem gören dolar/TL, saat 14.30 sıralarında 32,9314 seviyesinde bulunuyor.

Euro ise 35,7906 liradan işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 32,9400 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8780 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağının öngörüldüğü kaydedilerek, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit ettiği belirtildi.