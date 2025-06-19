TCMB'nin faiz kararı sonrası gram altında son durum

Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve TCMB2nin açıkladığı faiz kararı nedeniyle altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararıyla sınırlı artışını sürdürdü.

Buna göre saat 14.20 itibarıyla altının gram fiyatı 4 bin 292 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 88 lira, Cumhuriyet altını ise 28 bin 218 liradan işlem görüyor.

Yeni işlem gününe düşüşle başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,24 artışla 3 bin 372 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,57 düşüşle 3 bin 369 dolardan günü tamamladı.