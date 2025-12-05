Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi erişime açıldı

TCMB'den yapılan duyuruya göre, "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesinin kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi.

Güncel
  • 05.12.2025 10:36
  • Giriş: 05.12.2025 10:36
  • Güncelleme: 05.12.2025 10:46
Kaynak: AA
TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi erişime açıldı
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

TCMB, resmi sitesinde "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır."

Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de duyuruda paylaşıldı.

BirGün'e Abone Ol