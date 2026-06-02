TCMB'nin resmi rezerv varlıkları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre yüzde 5 azalarak 160,2 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, 22 Mayıs haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 5 azalarak 160,2 milyar dolara indi. Söz konusu haftada döviz varlıkları yüzde 13,1 azalarak 46,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,3 azalarak 106 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

KAMUNUN KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 artarak 127,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 5,7 artarak 62,7 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 1,9 azalarak 65,1 milyar dolar oldu.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 19,8 milyar dolar, altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi.