TCMB'nin rezervlerindeki son durum: Prof. Dr. Hakan Kara değerlendirdi

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervlerinin mart ayının 2. haftasından bu yana 42,2 milyar dolar, brüt rezervleri 25 milyar dolar azaldığını ifade etti.

Kara, sosyal medya hesabından TCMB'nin rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre, Merkez Bankası'nın net rezervleri mart ayının ikinci haftasından bu yana 42,2 milyar dolar azaldı.

Kara, brüt rezervlerin ise 25 milyar dolar düştüğünü belirtti.

Paylaşımda yer alan tabloya göre, önceki yılın mart ayından itibaren yükselişe geçen net rezervlerin aynı yılın eylül ayında düştüğü görüldü.

Daha sonra yeniden artmaya başlayan net rezervlerin bu kez de 2025 yılının mart ayında düşüşe geçtiği gözlemlendi.

Tabloya göre, düşüş seyrine giren 2025 yılının mart ayına ait brüt rezervlerinin geçen yılın aynı ayına ait verilere yaklaştığı görüldü.