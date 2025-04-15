TCMB Nisan 2025 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık 2024'ten bu yana sürdürdüğü faiz indirim süreci Nisan 2025'te ne olacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi, yükseltecek mi? Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler ve detaylar şöyle:

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTECEK Mİ, İNDİRECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyert Merkez Bankası, enflasyon oranlarına paralel bir şekilde politika faizini indirme yolunu seçmişti. TÜİK verilerine göre Mart 2025'te enflasyon yüzde 38,10 olarak açıklandı. Mevcut politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde olunca, Nisan ayına yönelik faiz indirim beklentisi doğmuştu.

EKREM İMAMOĞLU OPERASYONUNUN ETKİSİ NE OLDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, tutuklanması ve bu durumun getirdiği siyasi belirsizlik ise Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Merkez Bankası rezervleri bu süreçte yaklaşık olarak 25 milyar dolar eridi ve bankanın rezervlerindeki düşüş sürüyor. Bu sürede Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde tutmasına rağmen borç verme faizini de yüzde 44'ten yüzde 46'ya yükselterek örtülü faiz artışı yaptı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİR Mİ? FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Tüm bu belirsizlik ortamında vatandaşlar merkez bankası faiz indirir mi yükseltir mi diye merak ediyor. Siyasi belirsizliğin sürmesi ve döviz rezervlerinde yaşanan erime nedeniyle piyasa beklentisi, Merkez Bankası'nın nisan ayında faizlerde bir indirim yapmayacağı yönünde.

TCMB NİSAN 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMM Para Politikası Kurulu, Nisan 2025 faiz kararını 17 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak.

TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin önümüzdeki günlerde yapacağı Para Politikası Kurulu ve faiz kararı tarihleri şöyle: