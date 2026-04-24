TCMB Olağan Genel Kurulu'nun tarihi duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.

PAY SAHİPLERİ FİZİKİ KATILIM SAĞLAYAMAYACAK

e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankanın internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer alıyor. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilecek. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2025 hesap yılına ait raporları görüşülecek. 2025 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulu'nun ibraları ve Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2026 tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği ile Denetleme Kurulunun aynı tarihte boşalacak 1 üyeliği için seçim yapılacak.