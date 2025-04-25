TCMB piyasa katılımcıları anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi

Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hanehalkı için değişmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni açıkladı.

Buna göre, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine çıktı.

katılımcıların enflasyon beklentisi, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir

2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir."