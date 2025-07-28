TCMB, Veri Araştırma Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmak ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmak hedefiyle Veri Araştırma Merkezi (VERİM) Projesi'ni hayata geçirdi.

AMAÇ: VERİ TEMELLİ KARAR SÜREÇLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

TCMB'den yapılan duyuruda, veriye dayalı araştırmaları teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların mikro düzeydeki verilere güvenli erişimini sağlayacak VERİM Projesi'nin hayata geçirildiği bildirildi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN GÜVENLİ VERİ ERİŞİMİ

VERİM'in, para politikası, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma gibi TCMB Araştırma Gündemi ile uyumlu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacılara yüksek kalitede veriye erişim imkanı sağladığı belirtilen duyuruda, "VERİM, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğine açıktır. Verilere erişim, TCMB güvenli veri erişim kuralları çerçevesinde, yalnızca TCMB bünyesinde VERİM için tahsis edilmiş fiziksel ortamda ve yazılım altyapısıyla gerçekleştirilecektir."

ifadeleri kullanıldı.

HEDEF: BİLİMSEL KATKI VE ETKİN POLİTİKA ÜRETİMİ

Duyuruda, TCMB'nin, VERİM aracılığıyla bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmayı ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.