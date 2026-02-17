TCMB verileri: Konut fiyatları ocakta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre konut fiyat endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,7 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azaldı.

Ocak döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Dersim, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta; en düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gözlemlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ

Yeni kiracı kira endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.

Bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, ocak döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,5 ile İzmir'de, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de gözlemlendi.