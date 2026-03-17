TCMB, yeni bankacılık hizmetlerini kullanıma açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Bankacılık hizmetlerinin yeni özelliklerini kullanıma açtığını bildirdi.

TCMB, resmi sitesinde Açık Bankacılık hizmetlerinin yeni özelliklerine ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Duyuruda, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık hizmetleri sunulmasını sağlayan Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri’nin (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü kullanıma sunularak yeni özelliklerin devreye alındığı belirtildi.

HESAP BİLGİSİ HİZMETLERİ GENİŞLETİLDİ

Yeni sürümle birlikte hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamının genişletildiği, kart bilgi ve hareketlerine ilişkin kapsamlı özelliklerin eklendiği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcıların finansal işlemlerini daha kolay ve güvenli şekilde yönetebilmesine yönelik önemli iyileştirmeler yapılmış, eklenen ileri tarihli ödeme emri başlatma ve düzenli ödeme emri başlatma hizmetleri ile planlı ve düzenli ödeme imkanları desteklenmiştir. Ayrıca hizmetlerin güvenliği ve işleyişi daha da güçlendirilirken, paydaşların entegrasyon süreçleri kolaylaştırılmıştır. Açık Bankacılık hizmetleri, çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacaktır."

Duyuruda, yeni özelliklerle birlikte bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunduğu finansal hizmetlerde esnekliğin artırılması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak fırsatların oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.