TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çekti

Merkez Bankası, 2024 ve 2025 yıl sonu enflayon tahminini yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde yılın 4. "Enflasyon Raporu"nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dış talebe ilişkin varsayımları koruduklarının altını çizen Karahan, "Ham petrol fiyatı varsayımımızı, gerçekleşme kaynaklı olarak, 2024 ve 2025 yılı için aşağı çektik. Gıda fiyatları varsayımımızı ise işlenmemiş gıda enflasyonu kaynaklı olarak yukarı yönlü güncelledik" ifadelerini kullandı.

Karahan, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini ve ekonomi politikalarındaki eş güdümün de artarak devam edeceğini orta vadeli tahminlere yansıttıklarını belirtti.

Rapora göre, TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44’e yükseltti. Kurum, 2025 enflasyon tahminini ise yüzde 21’e yükseltti.

TCMB, enflasyonun 2026 yılında ise yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyor.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Karahan, "Bizim normatif bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, biz karar verici değiliz. Resmi ya da gayriresmi tavsiyede de bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karahan, şunları kaydetti:

"Türk lirası cinsi ithalat fiyatları ve talep koşullarının tahmin güncellememiz üzerindeki toplam etkisi yarım puan oldu. Beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi, 2024 yıl sonu tahminimizi 3,9 puan yukarıya çekti. 2025 yıl sonu tahmin güncellemesinde ise, gıda fiyatları, Türk lirası cinsi ithalat fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat varsayımlarımızdan gelen toplam etkiyi 3,3 puan olarak hesaplıyoruz. Ayrıca, 2024 tahminimizdeki güncelleme, enflasyon ataleti ve ana eğilim vasıtasıyla, 2025 yıl sonu tahminimizi 3,5 puan yukarı çekti. Son olarak, çıktı açığı patikasındaki güncellemenin 2025 yıl sonu tahminimiz üzerindeki etkisi 0,2 puan oldu."

Karahan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Daha önce de vurguladığımız gibi, bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz: Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin ve kalıcı bir şekilde düşüş göstermesi.

Bu kapsamda, ana eğilim, iç talep, ithalat ve finansal koşullara ilişkin göstergeleri yakından izliyoruz. İkincisi ise enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Bu çerçevede, geniş kapsamlı enflasyon beklentisi göstergelerini takip ediyoruz

Kira sözleşmelerinde kullanılan referans oranlarının düşüşü son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak.

"REVİZYON PARA POLİTİKASINDA DURUŞ DEĞİŞİKLİĞE İŞARET ETMİYOR"

2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi yüzde 44 ve 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2026'da yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Revizyonun yukarı yönlü olması herhangi bir şekilde para politikasında bir duruş değişikliğine işaret etmiyor. Bizim yapmamız gereken şey, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğinde olan dip stoğu şu anda 18 milyar dolar civarında."

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TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.