TCMB’den enflasyonda doğalgaz vurgusu

Kasım ayı enflasyonunu değerlendiren TCMB, doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaparken, alternatif göstergelerin de enflasyonda yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı.

Bankanın değerlendirmesinde yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi.

Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) aşıldığını belirten TCMB doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğunu ifade etti.

Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören TCMB doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü belirtti.

TCMB'nin değerlendirmesine göre Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korudu.