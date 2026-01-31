TCMB’den zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para krediler ve kredili mevduat hesaplarındaki gelişmeleri dikkate alarak zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Resmi duyuruda, kararların sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla alındığı belirtildi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

• Yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü.

• Kredili mevduat hesaplarında (KMH) ise tüketicilere tahsis edilen limitlere büyüme sınırı getirildi. Buna göre sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

Düzenlemeler, TCMB’nin ‘makroihtiyati çerçeve kapsamında finansal istikrarı güçlendirme adımlarının bir parçası’ olarak duyuruldu.