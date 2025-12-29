TDK 2025'in kelimesini duyurdu

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen 2025'in kelimesi 'dijital vicdan' oldu.

TDK, vatandaşların da katılımıyla Türkiye'de 2025 yılının kelimesinin "dijital vicdan" seçildiğini duyurdu.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Türk Dil Kurumu ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı belirlemek için öneri sürecini kasım ayında açtı. Yurttaşlar, 14 Aralık’a kadar TDK’nin internet sitesi üzerinden kelime ve kavram önerilerini iletti.

Öneri sürecinin tamamlanmasının ardından 2025 yılına damgasını vuran 5 aday kelime ve kavram netleşti.

Listede; "dijital vicdan", "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" kavramları yer aldı. Bu kelime ve kavramlar halkın oylamasına açıldı.

22 Aralık itibarıyla başlayan oylama süreci, 28 Aralık 2025 Pazar günü saat 17.30’da sona erdi.