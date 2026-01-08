TDK 2025 verilerini açıkladı: En çok hangi kelimeler aratıldı?

Türk Dil Kurumu (TDK) çevrim içi Türkçe Sözlük’e ait 2025 yılı arama verilerini paylaştı. Buna göre, 2025 yılında toplam 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldı.

2018 yılından beri Türkçe Sözlük’te gerçekleştirilen toplam arama sayısı ise 1 milyar 239 milyon 89 bin 202’ye ulaştı.

‘LİMA, ALAN, KARA, ÜNVAN, ADAM’

Yıl boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında ‘lima, alan, kara, ünvan, adam’ öne çıktı. Bu kelimelerden ‘lima’nın Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde herhangi bir anlamının bulunmaması, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkat çekici eğilimleri gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamada, Türkçe Sözlük aramalarındaki artışın; özellikle öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun olarak kullanılan dijital platformlarla ilişkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

EBA VERİLERİ DE PAYLAŞILDI

Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük’ün önemli bir başvuru kaynağı olduğunun görüldüğü ifade edildi.

2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436 bin 587 sözlük araması yapılmış, bunların 318 bin 190’ı sisteme giriş yapmış kullanıcılara ait olduğu da bildirildi.

EBA verileri, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığını ortaya koyduğundan bahsedildi. Buna göre en çok aranan beş kelime veya kelime grubunun ‘karekod, öğrenci belgesi, matematik, cevap anahtarı ve şube’ olduğu açıklandı.

Ayrıca, Türk Dil Kurumu’nun yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırladığı ve yapay zekâ destekli bir sözlük yazılımı aracılığıyla derlem tabanlı, yaşayan Türkçenin sözlüğünün hazırlanmasına başlandığı duyuruldu.