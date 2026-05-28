TDK, 3 yıldır Nurullah Ataç ile Amerikan şair T.S. Eliot'u karıştırıyor

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sosyal medya hesabından paylaşılan Nurullah Ataç videosunda yazar yerinde, ABD'li ünlü şair T.S. Eliot'ın fotoğrafı kullanıldı.

Söz konusu paylaşım 10 gün sonra silindi. TDK'nin aynı hatayı üç yıldır yaptığı görüldü.

Türk Dil Kurumu’nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden 17 Mayıs tarihinde yapılan paylaşıma, "Türk edebiyatının önemli isimlerinden, eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç’ı vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.

TDK, Ataç'ı anmak amacıyla yazarın hayatına ilişkin bir video hazırladı.

Türk Dil Kurumu son üç yıldır Nurullah Ataç'ın ölüm yıl dönümü için anma mesajı paylaşıyor ve her seferinde Nurullah Ataç yerine İngiliz şair T.S. Eliot'un fotoğrafını kullanıyor.



İnsanlar her seferinde uyarıyor ve TDK her seferinde aynı hatayı yapıyor. @TDK_govtr pic.twitter.com/cP9xdpNL3Z — İlker Şahin 🇵🇸 (@hurufunharfleri) May 27, 2026

Daha videonun girişinde Nurullah Ataç fotoğrafı yerine dünyaca ünlü Amerikalı-İngiliz şair ve oyun yazarı T.S. Eliot'ın fotoğrafını kullandı.

17 Mayıs'ta yapılan paylaşım, 10 günün ardından fark edilip silindi.

TDK'nin 2024 ve 2025 yılında yaptığı paylaşımlar da silindi.

TDK, söz konusu hataya dair açıklama yapmadı.