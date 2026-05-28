Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TDK, 3 yıldır Nurullah Ataç ile Amerikan şair T.S. Eliot'u karıştırıyor

TDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Nurullah Ataç videosunda Ataç yerine ABD'li şair T.S. Eliot'un fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada kullanıcıların dikkat çektiği hatanın 3 yıldır sürdüğü anlaşılırken, TDK 2024, 2025 ve 2026 yılına ait Nurullah Ataç paylaşımlarını sildi ancak herhangi bir açıklama yapmadı.

Güncel
  • 28.05.2026 13:20
  • Giriş: 28.05.2026 13:20
  • Güncelleme: 28.05.2026 13:37
Kaynak: Haber Merkezi
TDK, 3 yıldır Nurullah Ataç ile Amerikan şair T.S. Eliot'u karıştırıyor
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sosyal medya hesabından paylaşılan Nurullah Ataç videosunda yazar yerinde, ABD'li ünlü şair T.S. Eliot'ın fotoğrafı kullanıldı.

Söz konusu paylaşım 10 gün sonra silindi. TDK'nin aynı hatayı üç yıldır yaptığı görüldü.

Türk Dil Kurumu’nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden 17 Mayıs tarihinde yapılan paylaşıma, "Türk edebiyatının önemli isimlerinden, eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç’ı vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.

TDK, Ataç'ı anmak amacıyla yazarın hayatına ilişkin bir video hazırladı.

Daha videonun girişinde Nurullah Ataç fotoğrafı yerine dünyaca ünlü Amerikalı-İngiliz şair ve oyun yazarı T.S. Eliot'ın fotoğrafını kullandı.

17 Mayıs'ta yapılan paylaşım, 10 günün ardından fark edilip silindi.

TDK'nin 2024 ve 2025 yılında yaptığı paylaşımlar da silindi.

TDK, söz konusu hataya dair açıklama yapmadı.

BirGün'e Abone Ol