Teamüllere aykırı atama

18 Eylül’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş’un atamaları ve idari tercihleri nedeniyle kurum içinde tartışmalar büyüyor. Arpaguş, son dönemdeki uygulamalarıyla selefi Ali Erbaş dönemini aratmıyor. Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi personeli olarak görev yapan Mehmet Fatih Sönmez’in, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki dört istisnai müşavirlik kadrosundan birine ataması kurumda tepki çekiyor. Sönmez’in, “Arpaguş müftü iken vakıf tarafından yapılan tüm harcamaları organize eden isim” olarak bilinirken devlet memurluğunda tek bir gün dahi görev yapmadan müşavirlik makamına getirilmesi kurum içinde yoğun eleştirilere neden oluyor. Diyanet’te görev alabilmek için dini yükseköğrenim şartı arandığının altını çizen Diyanet kaynakları, kurumun vitrinine dini öğrenimi olmayan bir kişinin getirilmesini, “Kritik hata” olarak değerlendiriyor.

Ali Erbaş döneminde önce basın müşaviri, ardından başkanlık müşaviri olarak görev yapan Burak Orhan’ın, “Sönmez’e yer açmak için” düz memurluğa çekildiği öne sürülüyor.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Yurtiçi ve yurtdışı programlarda Sönmez’in sık sık protokolde görüntülenmesi, “Devlet teamülüne aykırı” eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Valilik ziyaretleri dahil çeşitli temaslarda, hiçbir resmi sıfatı bulunmayan Sönmez’in fotoğraf karelerinde yer alması, bürokratik teamüllere uyulmadığı yönünde değerlendiriliyor.

Arpaguş’un Din İşleri Yüksek Kurulu seçimlerinde birinci olan adayı atamaması, bazı kritik pozisyonlara Erbaş’a yakın isimleri getirmesi de kurum içindeki rahatsızlığı büyütüyor. Diyanet personeli, 18 Eylül itibarıyla gerçekleştirilen atamalardaki stratejik hataların artarak devam ettiğini belirtiyor.

KURUMSAL YAPIYA ZARAR VERİYOR

Diyanet kaynakları, atamanın kurumda ciddi bir kırılma yarattığını belirterek şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Başkan elbette danışman ekibini belirleyecek. Ancak il müftüleri, ilçe müftüleri, iş insanları ve STK’ler işlerini artık Mehmet Fatih Sönmez’i arayarak hallediyor. Sönmez için ‘Yeni dönemin Hasan Güçlü’sü olacak’ deniyor. Kurumsal yapı her geçen gün zarar görüyor.

İlahiyat mezunu olmayan, Diyanet’in merkez teşkilatını bilmeyen bir kişiyi bu kadar vitrine taşımak kuruma da başkana da atanan kişiye de zarar verir. Başkan bu eleştirileri duymalı. Önünde sekiz yıllık olumsuz bir örnek var. Ali Erbaş Diyanet’i gömdü, umarız yeni başkan mezar taşını dikmez.”