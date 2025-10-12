Teamülleri yıkan atama

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 18 Eylül’de atanan Safi Arpaguş, yönetim kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Ali Erbaş döneminde, başta lüks makam araçları olmak üzere, kamuoyunda tartışma yaratan çok sayıda uygulamaya son veren Arpaguş, yönetici tercihleriyle ise tartışma yaratıyor.

Diyanet’te yeni dönem tartışmaları, “Liyakat ve kayırmacılık” başlıkları üzerinde yoğunlaşıyor. Arpaguş’un Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü için yaptığı tercih ise tartışmaları daha da alevlendiriyor.

DENGELERİ BOZUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi görevinden alınırken yerine İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. Arpaguş’un İstanbul İl Müftülüğü döneminde, “Personelden Sorumlu Yardımcı” olarak görev yapan Akbaş’ın ataması, tartışma yarattı. İl müftü yardımcısının doğrudan genel müdür yapılmasının daha önce örneği olmadığının altını çizen Diyanet kaynakları Akbaş’ın atamasını, “Dengeleri bozan atama” olarak nitelendirdi. Müftülerin de atamadan rahatsız olduğunu savunan Diyanet kaynakları, “Metin Akbaş, İstanbul’daki görevi sırasında son derece başarılı bir isim olabilir. Ancak din hizmetleri alanında bir tecrübesi yok” görüşünü paylaştı.

Arpaguş’un atamalarda stratejik hatalar yaptığı kaydeden Diyanet kaynakları, şunları söyledi: “Başkan artık sadece İstanbul müftüsü değil, Türkiye’nin dini hayatını yöneten Diyanet İşleri Başkanı. Ancak atamalarda yakın çevresi ve hemşerilerini tercih etmesi kurumun itibarını zedeliyor. Sekiz yıllık olumsuz bir örneğin ardından stratejik hatalar serisinin devam etmesi endişe yaratıyor. Başkanlıkta randevu almak bile zorlaştı. Dışarıdan gelen ziyaretçilerle nefes alınamıyor. Arpaguş’un daha kapsayıcı bir ekip kurması ve istişare mekanizmalarını güçlendirmesi Diyanet’in menfaatine olacaktır.”

***

HEMŞERİYE KOLTUK TAHSİSİ

Diyanet’te, “Erbaş döneminin parlayan isimlerinden” olan ve yeni başkan Arpaguş’un Amasya’dan hemşerisi olan Sinan Kazancı, İnsan Kaynakları Genel Müdürü oldu. Arpaguş, Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram’ı da uzmanlık alanı olmamasına karşın Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne getirdi.